Decreto sostegni bis | 1600 euro ai lavoratori in difficoltà | chi ne ha diritto

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo-bis. Ad illustrare tutte le misure messe in campo il premier Draghi, insieme al ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e al ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, in conferenza stampa.bis,aiin: chi ne ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

robersperanza : Nel nuovo Decreto Legge Sostegni abbiamo previsto l'assunzione a tempo indeterminato di una prima quota di medici e… - SkyTG24 : La conferenza stampa di #Draghi sul decreto Sostegni-bis - AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - franser_real : Il premier Draghi illustra i dettagli del dl Sostegni bis - dinbene : RT @robersperanza: Nel nuovo Decreto Legge Sostegni abbiamo previsto l'assunzione a tempo indeterminato di una prima quota di medici e tecn… -

Nella versione definitiva delbis, approvata oggi dal Consiglio dei ministri , non c'è la proroga e l'innalzamento degli incentivi fiscali , che rimangono quindi quelli disegnati dal ...Con queste parole il Presidente del Consiglio Draghi ha illustrato in conferenza stampa ilbis che ha tagliato il traguardo. In arrivo, dunque, una nuova tornata di aiuti a sostegno ...