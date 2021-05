Cybersicurezza | il colosso delle assicurazioni AXA colpito da ransomware | sottratti 3 terabyte di dati sensibili

(Di giovedì 20 maggio 2021) I colleghi di Bleeping Computer hanno riportato recentemente che il gruppoAvaddon ha affermato sul proprio sito web di aver rubato circa 3TB didai server asiatici del giganteAXA che, in particolare, coprono i paesi come Malesia, Thailandia, Hong Kong e Filippine. Inoltre, sembra che sia stato condotto un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) ai server internazionali del brand. Stando a quanto riferito direttamente da Avaddon, itrafugati comprendono documenti medici, reclami, pagamenti, documenti scansionati relativi ai conti bancari, materiale riservato a medici e ospedali, documenti di identificazione (carte di identità, passaporti, patenti, ecc.), fatture mediche ed altro ancora di tantissimi clienti dell’azienda. Il ...

Leggi Anche 2020 anno disastroso per la. Il report di Kaspersky E poi venne Stuxnet -...