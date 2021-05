Covid: Briatore, ‘tampone per la Sardegna? Giustissimo, per isola è necessario’ (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Il tampone o il certificato vaccinale per andare in Sardegna anche se ora è zona ‘gialla’? “Io sono assolutamente d’accordo, lo trovo Giustissimo. Per controllare gli accessi di un’isola e tenere sotto controllo il Covid, trovo sacrosanto che venga richiesto un tampone oppure il certificato vaccinale. Dal punto di vista del turismo non c’è alcun impatto”. A dirlo all’Adnkronos è Flavio Briatore che in un’intervista commenta così la ‘linea dura’ della regione sulle misure per l’accesso in Sardegna, che da lunedì è diventata zona gialla.“Io sono andato a Dubai e ho fatto il tampone, sono andato e tornato dalla Turchia e ho fatto il tampone. Ormai il tampone non è più una cosa che non conosciamo. Ne facciamo quindici, venti al mese quindi non è certo un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Il tampone o il certificato vaccinale per andare inanche se ora è zona ‘gialla’? “Io sono assolutamente d’accordo, lo trovo. Per controllare gli accessi di un’e tenere sotto controllo il, trovo sacrosanto che venga richiesto un tampone oppure il certificato vaccinale. Dal punto di vista del turismo non c’è alcun impatto”. A dirlo all’Adnkronos è Flavioche in un’intervista commenta così la ‘linea dura’ della regione sulle misure per l’accesso in, che da lunedì è diventata zona gialla.“Io sono andato a Dubai e ho fatto il tampone, sono andato e tornato dalla Turchia e ho fatto il tampone. Ormai il tampone non è più una cosa che non conosciamo. Ne facciamo quindici, venti al mese quindi non è certo un ...

