Chef Rubio contro Enrico Mentana: 'Una delle persone che disprezzo di più' (Di giovedì 20 maggio 2021) Proprio su tale argomento si era pronunciato il direttore del Tg di La7 sul suo profilo Facebook, dove aveva scritto: Chef Rubio replica duramente a Mentana La tesi dell'ex direttore del Tg5 non è ... Leggi su notizie (Di giovedì 20 maggio 2021) Proprio su tale argomento si era pronunciato il direttore del Tg di La7 sul suo profilo Facebook, dove aveva scritto:replica duramente aLa tesi dell'ex direttore del Tg5 non è ...

Advertising

rubio_chef : La @LegaSalvini sta coi terroristi????. #FreePalestine ??????? - rubio_chef : Comunque i palestinesi non sono solo cadaveri in obitorio, ragazze sotto le macerie, bambini senza occhi, o padri d… - rubio_chef : Non posso accettare che un uomo possa anche solo pensare una roba del genere, che un giornalista possa scrivere un… - coccodeh : @rubio_chef @LegaSalvini Cioè... l'estrema destra italiana sta con gli ebrei... ?????? Forse l'… - CobblepotThe : @mgmaglie @matteosalvinimi Chef Rubio è il classico trombone, che pur di fare parlare di se stesso, attacca contemp… -