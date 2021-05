Brocchi | “La gara di andata ci ha tagliato le gambe Buona reazione ma non è bastata”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il tecnico del Monza, Cristian, ha parlato a Dazn dopo la semifinale contro il Cittadella, che ha visto la vittoria dei suoi per 2-0 ma che non èper centrare la finale per la Serie A. Queste le sue parole: “Siamo rimasti in corsa per la Serie A fino all’ultima giornata di campionato e poi fino a questa sera, ma come succede nel calcio abbiamo commesso degli errori nellad’che hanno compromesso tutto. Fa rabbia perché avevamo un sogno che era quello del doppio salto e invece ci resta la rabbia per quello che non è stato. Per gli avversari è stato sempre facile giocare contro di noi, ci hanno scaricato addosso i favori del pronostico, anche le squadre che partivano alla pari con noi e poi abbiamo perso tanti punti a causa del Covid prima e poi per l’assenza di Galliani, ma abbiamo avuto il ...