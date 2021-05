Bobo Vieri: chi è, età, carriera, moglie, ex fidanzate (Di giovedì 20 maggio 2021) Bobo Vieri è uno dei personaggi del mondo del calcio più apprezzati, un vero e proprio idolo, noto anche come il Bomber. Questa sera, giovedì 20 maggio, lui sarà protagonista della prima serata di Italia Uno per la sfida Gillette Bomber contro King. Le risate sono assicurate e il suo talento conquisterà ancora tutti. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Bobo Vieri: chi è? Bobo Vieri nasce a Bologna il 12 luglio 1973, è del segno zodiacale del Cancro ed ha quasi 48 anni. All’età di 4 anni emigra in Australia con la famiglia e quando in età adolescenziale torna in Italia con la famiglia si trasferisce a Prato. Bobo Vieri nel corso della sua grande carriera calcistica ha giocato in molte squadre e si è fatto apprezzare per le sue ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 20 maggio 2021)è uno dei personaggi del mondo del calcio più apprezzati, un vero e proprio idolo, noto anche come il Bomber. Questa sera, giovedì 20 maggio, lui sarà protagonista della prima serata di Italia Uno per la sfida Gillette Bomber contro King. Le risate sono assicurate e il suo talento conquisterà ancora tutti. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce a Bologna il 12 luglio 1973, è del segno zodiacale del Cancro ed ha quasi 48 anni. All’età di 4 anni emigra in Australia con la famiglia e quando in età adolescenziale torna in Italia con la famiglia si trasferisce a Prato.nel corso della sua grandecalcistica ha giocato in molte squadre e si è fatto apprezzare per le sue ...

