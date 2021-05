Blue Whale: istigò una dodicenne al suicidio. Condannata a un anno e mezzo una ragazza di Milano (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è chiuso con una condanna a un anno e mezzo, con pena sospesa e non menzione, il primo e unico processo celebrato davanti al Tribunale di Milano nel quale una ragazza, ora di circa 25 anni, è finita imputata con le accuse di atti persecutori e violenza privata aggravati, per essersi spacciata per “curatore” nell’ambito della cosiddetta “Blue Whale Challenge” e per aver costretto, tramite i ‘social’, una minorenne di Palermo a infliggersi alcuni tagli sul corpo e ad inviarle le foto, come primo step delle 50 prove di coraggio. A deciderlo è stato ieri il giudice monocratico della nona sezione penale Angela Martone. La vicenda, al centro di un processo durato due anni, era venuta a galla in seguito a una inchiesta sul fenomeno da parte di una giornalista che, fingendo di essere una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è chiuso con una condanna a un, con pena sospesa e non menzione, il primo e unico processo celebrato davanti al Tribunale dinel quale una, ora di circa 25 anni, è finita imputata con le accuse di atti persecutori e violenza privata aggravati, per essersi spacciata per “curatore” nell’ambito della cosiddetta “Challenge” e per aver costretto, tramite i ‘social’, una minorenne di Palermo a infliggersi alcuni tagli sul corpo e ad inviarle le foto, come primo step delle 50 prove di coraggio. A deciderlo è stato ieri il giudice monocratico della nona sezione penale Angela Martone. La vicenda, al centro di un processo durato due anni, era venuta a galla in seguito a una inchiesta sul fenomeno da parte di una giornalista che, fingendo di essere una ...

