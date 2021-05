Biden-Putin, vertice sempre più vicino? (Di giovedì 20 maggio 2021) Con un faccia a faccia durato un’ora e quarantacinque minuti, a Reykjavik, a margine del Consiglio artico, il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nella serata di mercoledì 19 maggio hanno compiuto il primo, importante contatto tra gli Stati Uniti di Joe Biden e la Russia di Vladimir Putin. La discussione tra i due capi della diplomazia di Washington e Mosca è stata definita “produttiva”, “costruttiva”, “rispettosa” e “onesta”; ha ruotato attorno a tanti dossier, dal nucleare iraniano alla Corea del Nord, fino al Clima; le fonti da dietro alle porte dell’incontro hanno fatto sapere al pool di giornalisti americani che accompagna il segretario che comunque le distanze c’erano, ci sono e si percepiscono. Blinken è il segretario di un’amministrazione che inquadra la Russia come un nemico reale, ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Con un faccia a faccia durato un’ora e quarantacinque minuti, a Reykjavik, a margine del Consiglio artico, il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nella serata di mercoledì 19 maggio hanno compiuto il primo, importante contatto tra gli Stati Uniti di Joee la Russia di Vladimir. La discussione tra i due capi della diplomazia di Washington e Mosca è stata definita “produttiva”, “costruttiva”, “rispettosa” e “onesta”; ha ruotato attorno a tanti dossier, dal nucleare iraniano alla Corea del Nord, fino al Clima; le fonti da dietro alle porte dell’incontro hanno fatto sapere al pool di giornalisti americani che accompagna il segretario che comunque le distanze c’erano, ci sono e si percepiscono. Blinken è il segretario di un’amministrazione che inquadra la Russia come un nemico reale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden Putin Biden frena sul Nord Stream 2 La scelta "prudente" di Biden sul Nord Stream 2 ha comunque scatenato accesissime polemiche a ...dichiarazioni isteriche di deputati e senatori per denunciare il presunto regalo fatto a Vladimir Putin. ...

Usa - Russia: Cremlino, 'da Blinken - Lavrov segnali positivi per vertice Biden Putin a giugno' Mosca, 20 mag. - Il Cremlino ravvisa 'segnali positivi' per arrivare a organizzare il vertice fra Vladimir Putin e Joe Biden dopo l'incontro di ieri a Reykjavik fra Sergei Lavrov e Antony Blinken. 'Il processo non sarà ovviamente facile. Si sono messi insieme diversi problemi', ha sottolineato il portavoce,...

Usa-Russia, incontro tra Blinken e Lavrov "costruttivo e rispettoso" la Repubblica Niente sanzioni Usa sul gasdotto, il Cremlino apprezza Un incontro costruttivo, durato più del previsto. Così il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sul colloquio di mercoledì con la controparte statunitense, Antony Blinken, a margine di una minis ...

Prove di disgelo, riparte il dialogo tra Usa e Russia Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

