Benvenuti nel regno delle due Calabrie

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tra Piemonte e Valle d'Aosta le cosche si sono perfettamente inserite nel settore del turismo e ora approfittano anche della crisi economica post Covid come di albergatori e ristoratori lasciati soli. Per favorire e, quando serve, per rilanciare gli affari esercitano pressioni su politici e coinvolgono avvocati e imprenditori locali. Come dimostrano le ultime inchieste. Dopo anni nelle retrovie, a fare i lavori più umili, con la pandemia è come se fosse arrivata l'ora di mettersi in prima fila ad accogliere i visitatori. Alberghi, agriturismi, discoteche, ristoranti. In Piemonte e in Valle d'Aosta la 'ndrangheta sta tentando il salto di qualità, complice la crisi economica. Nella prima settimana di maggio, tra Calabria, Piemonte e Valle d'Aosta sono state arrestate 52 persone, accusate di associazione mafiosa, estorsioni, riciclaggio, intestazione fittizia di beni. Per la prima volta, ...