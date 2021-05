Bacoli, la frase in commissione: “Quanti soldi ci vogliono per cacciare il sindaco?” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Quanti soldi ci vogliono per cacciare a questo?”. E’ questa la frase pronunciata durante una commissione consiliare a Bacoli e riferita al sindaco Josi della Ragione. C’è polemica in città ma il primo cittadino ha immediatamente risposto: “io non sono in vendita”. Bacoli, frase contro il sindaco La frase è stata pronunciata nel corso di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) “cipera questo?”. E’ questa lapronunciata durante unaconsiliare ae riferita alJosi della Ragione. C’è polemica in città ma il primo cittadino ha immediatamente risposto: “io non sono in vendita”.contro ilLaè stata pronunciata nel corso di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

