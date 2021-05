Apple Watch: presto si potrà controllare usando i gesti – VIDEO – (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi Apple ha presentato in anteprima un lungo elenco di nuove funzionalità di accessibilità in arrivo, tra cui AssistiveTouch per l’Apple Watch, che consentirà agli utenti di controllare un Apple Watch senza dover mai toccare il display. Aiutato dall’apprendimento automatico sul dispositivo, il giroscopio, l’accelerometro e il sensore della frequenza cardiaca dell’Apple Watch saranno in grado di rilevare sottili differenze nel movimento muscolare e nell’attività dei tendini, e questi movimenti consentiranno agli utenti di navigare un cursore sul display dell’Apple Watch attraverso un serie di gesti delle mani, come un pizzico o una stretta. AssistiveTouch su Apple ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggiha presentato in anteprima un lungo elenco di nuove funzionalità di accessibilità in arrivo, tra cui AssistiveTouch per l’, che consentirà agli utenti diunsenza dover mai toccare il display. Aiutato dall’apprendimento automatico sul dispositivo, il giroscopio, l’accelerometro e il sensore della frequenza cardiaca dell’saranno in grado di rilevare sottili differenze nel movimento muscolare e nell’attività dei tendini, e questi movimenti consentiranno agli utenti di navigare un cursore sul display dell’attraverso un serie didelle mani, come un pizzico o una stretta. AssistiveTouch su...

