Alfonso Signorini da mesi non si vede più in TV Ora emerge il motivo

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo la conclusione del Grande Fratello VIP con la vittoria di Tommaso Zorzi il conduttoreè scomparso dai nostri radar. Il direttore di Chi non concede interviste nè presenzia in programmi televisivi della tanto amata Mediaset. Ma è lo stessoa tranquillizzare i preoccupatissimi fan, dicendo di aver deciso lui stesso di allontanarsi dalle scene dopo la fine del GF VIP per staccare un attimo la spina e ricaricare le batterie in vista dell’autunno. Ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla tv, dopo tantidi esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella “normalità” che la tv non sempre consente. Falso allarme:sta bene Visualizza questo post ...

Advertising

ariannaconlaM : Grazie Luca. Posso amare Tommaso Zorzi e allo stesso tempo può starmi enormemente sul cazzo Alfonso Signorini. Easy proprio. #uominiedonne - AuroraFraglica1 : @iosonoestanca Alfonso Signorini - maccario_marta : RT @Cristinasaliu: E se non lo fa silvia,CI PENSA ALFONSO SIGNORINI E ARCANGELO RIZZI???? (IO COMUNQUE ARCANGELO INNAMORATO DI LORO COME C… - CronacaSocial : Alfonso Signorini sparito da mesi dalla televisione: ecco perché. ???? - finoallafineJ7 : Scusate ma sono appena morta di paura e volevo condividerlo con voi.. Un negozio a Milano presenta la faccia di Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

Il desiderio di un altro figlio Al settimanale diin merito all'eventualità di un altro figlio insieme i due hanno risposto con un lapidario 'vedremo'. Per il momento si godono la ...Secondo alcuni rumor che stanno circolando,sembrerebbe essere interessato a vedere l'influencer come futuro concorrente al reality show GF Vip . Al momento, non si hanno conferme ...L'Isola dei Famosi non sembra trovare pace! Ilary Blasi non andrà in onda due volte alla settimana. Slitta tutto, ecco per quale motivo.Il matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è stato meraviglioso: a Chi, la coppia si è confessata sulla prima notte di nozze.