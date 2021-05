“Zona Bianca”, tra gli ospiti della puntata del 19 maggio Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovo appuntamento con “Zona Bianca” , stasera 19 maggio il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 in prima serata su Retequattro, un confronto tra Vittorio Sgarbi e il virologo Fabrizio Pregliasco sulla libertà dall’uso della mascherina: aumentano i vaccinati, calano i contagi, per quanto tempo ancora dovremo indossarla? “Zona Bianca” ritorna stasera 19 maggio su Rete 4 Al centro della puntata, un’intervista al leader della Lega Matteo Salvini sui provvedimenti del governo e il percorso relativo alle riaperture e allo slittamento del coprifuoco deciso dal presidente del Consiglio Mario Draghi. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovo appuntamento con “” , stasera 19il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 in prima serata su Retequattro, un confronto trae il virologo Fabrizio Pregliasco sulla libertà dall’usomascherina: aumentano i vaccinati, calano i contagi, per quanto tempo ancora dovremo indossarla? “” ritorna stasera 19su Rete 4 Al centro, un’intervista al leaderLegasui provvedimenti del governo e il percorso relativo alle riaperture e allo slittamento del coprifuoco deciso dal presidente del Consiglio Mario Draghi. ...

