Vaccino Covid ai 30enni, via libera in alcune regioni: quali sono (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la fascia dei quarantenni toccherà ai trentenni vaccinarsi. alcune regioni hanno infatti già fissato la data per poter dare la propria adesione. Tra queste, c'è la Lombardia: dal 27 maggio, la fascia d'età 30-39 anni potrà registrarsi sulla piattaforma regionale. Dal 2 giugno via libera anche alla categoria 16-29 anni.

