Vaccini, Speranza: a giugno 20 milioni di dosi. Con l’ok di Ema ai 12-15enni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ministro della Salute: «L’Ue decide il 28 maggio» . Ieri 5.506 nuovi contagi e 149 morti. Tasso all’1,9% Leggi su corriere (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ministro della Salute: «L’Ue decide il 28 maggio» . Ieri 5.506 nuovi contagi e 149 morti. Tasso all’1,9%

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Speranza: 28 maggio possibile ok di Ema per Pfizer ai 12-15enni #vaccini - anna30048679 : RT @LiaColombo1: #Vaccino agli adolescenti, il ministro #Speranza: “Il 28 maggio ok di #EMA per fascia 12-15 anni. @NonVaccinato #Vaccin… - Dfatrade : @noitre32 Signora mi creda, il Ministro Speranza e’ un disco rotto, qui in Inghilterra non avrebbe , come lavoro, n… - andrea_bonocore : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Speranza: 'Il 28 maggio possibile ok di Ema per Pfizer agli under 15' | L'Ue riapre ai turisti, Johnson frena… - MamolkcsMamol : Vaccini, Speranza: «Il 28 maggio ok Ema a Pfizer per 12-15 anni. Strategico per riapertura scuole in sicurezza»… -