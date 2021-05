UOMINI E DONNE oggi, 19 maggio: dopo Riccardo arriva Gabriele? (Di mercoledì 19 maggio 2021) oggi, mercoledì 19 maggio, è andato in onda un nuovo appuntamento con UOMINI e DONNE, che riguarda la prima parte di una nuova registrazione, effettuata il 10 di questo mese. oggi dunque si comincia dalle dinamiche legate alla dama Gemma Galgani, che si trova a centro studio con il cavaliere Aldo. Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 18 maggio: Riccardo lascia lo studio Ci eravamo lasciati con Gemma che aveva capito di provare qualcosa in più, ma Aldo ha deciso di concentrarsi soltanto sul sentimento di amicizia. Secondo l’opinione di Gianni Sperti, Aldo era interessato a Gemma solo quando lei nutriva per lui amicizia, ora che invece lei si è esposta a livello sentimentale decide di fare un passo indietro e quindi ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 19 maggio 2021), mercoledì 19, è andato in onda un nuovo appuntamento con, che riguarda la prima parte di una nuova registrazione, effettuata il 10 di questo mese.dunque si comincia dalle dinamiche legate alla dama Gemma Galgani, che si trova a centro studio con il cavaliere Aldo. Leggi anche:, 18lascia lo studio Ci eravamo lasciati con Gemma che aveva capito di provare qualcosa in più, ma Aldo ha deciso di concentrarsi soltanto sul sentimento di amicizia. Secondo l’opinione di Gianni Sperti, Aldo era interessato a Gemma solo quando lei nutriva per lui amicizia, ora che invece lei si è esposta a livello sentimentale decide di fare un passo indietro e quindi ...

