Uomini e Donne, ex concorrente contro Gemma: parole al veleno (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'ex corteggiatore di Uomini e Donne Giorgio Manetti torna a parlare della sua esperienza nella trasmissione con una stoccata alla Galgani. Tre anni di trasmissione hanno permesso al pubblico di conoscere Giorgio Manetti. L'uomo è stato un corteggiatore molto noto del format condotto da Maria De Filippi. In particolare è nota la sua liaison con Gemma Galgani, con la donna che ancora cerca l'amore. Leggi anche-> Giulia Stabile confessa: "La odiavo, me ne vergogno" Al magazine Ora, l'uomo ringrazia il programma per la popolarità ricevuta. Adesso ha una relazione con una donna di nome Caterina. Sebbene non rinneghi il suo passato, ha ripetuto a più riprese di non rimpiangere nulla e di non voler ritornare negli studi di Canale Cinque. Uomini e Donne, la storia tra Manetti e Gemma La ...

