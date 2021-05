The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, le funzioni dell’amiibo di Zelda (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’importante funzione di The Legend of Zelda: Skyward Sword è celata nell’amiibo di Zelda e del Solcanubi, vi riveliamo di che si tratta Non c’è riedizione di The Legend of Zelda, come ci insegna Twilight Princess HD su Wii U, senza un amiibo, e Skyward Sword HD non fa eccezione. La Grande N ha rivelato stamattina la figurina che immortala Zelda e il Solcanubi, con un trailer che troverete qui di sopra. Nel gioco originale per Wii, risalente a ormai dieci anni fa (e non a caso rilasciato in occasione dell’allora venticinquesimo anniversario della serie, come Four Swords Anniversary Edition su Nintendo DSi), la funzione del ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’importante funzione di Theofè celata nell’amiibo die del Solcanubi, vi riveliamo di che si tratta Non c’è riedizione di Theof, come ci insegna Twilight Princess HD su Wii U, senza un amiibo, eHD non fa eccezione. La Grande N ha rivelato stamattina la figurina che immortalae il Solcanubi, con un trailer che troverete qui di sopra. Nel gioco originale per Wii, risalente a ormai dieci anni fa (e non a caso rilasciato in occasione dell’allora venticinquesimo anniversario della serie, come Fours Anniversary Edition su Nintendo DSi), la funzione del ...

Kkinoya : RT @NintendoItalia: Sapevi che la storia di Skyward Sword HD si colloca all'inizio della cronologia della serie The Legend of #Zelda? Scopr… - Matteo13659657 : RT @NintendoItalia: Spostati tra la superficie e il cielo quando vuoi con l'#amiibo di Zelda e solcanubi, in arrivo in concomitanza con The… - XTriggerblack : RT @NintendoItalia: Sapevi che la storia di Skyward Sword HD si colloca all'inizio della cronologia della serie The Legend of #Zelda? Scopr… - MaryMix1999 : RT @NintendoItalia: Sapevi che la storia di Skyward Sword HD si colloca all'inizio della cronologia della serie The Legend of #Zelda? Scopr… - zeldaitalia : Sapevi che la storia di Skyward Sword HD si colloca all'inizio della cronologia della serie The Legend of #Zelda? S… -