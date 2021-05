SSC Napoli | report allenamento | intera seduta in gruppo per Lobotka | lavoro in palestra e personalizzato in campo per Koulibaly”

(Di mercoledì 19 maggio 2021)mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona, ultima giornata di campionato in programma domenica allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra si è allenata sul1 iniziando lacon una prima fase di torello e riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazione di passing drill etattico. Chiusura con partitina aridotto.ha svoltoininha svoltoinper Ghoulam.

Advertising

Soldato12501 : RT @riskitall15: Ho il piacere di presentarvi il Frescone Supremo 2021 dell’SSC Napoli: ALEX MERET, che si porta il titolo a casa con il 34… - Hsiwk_ : RT @riskitall15: Ho il piacere di presentarvi il Frescone Supremo 2021 dell’SSC Napoli: ALEX MERET, che si porta il titolo a casa con il 34… - newromantici : RT @riskitall15: Ho il piacere di presentarvi il Frescone Supremo 2021 dell’SSC Napoli: ALEX MERET, che si porta il titolo a casa con il 34… - riskitall15 : Ho il piacere di presentarvi il Frescone Supremo 2021 dell’SSC Napoli: ALEX MERET, che si porta il titolo a casa co… - infoitsport : Ferlaino e la vedova Corcione che segnò la storia della SSC Napoli. Poi l'affare del millennio -

Ultime Notizie dalla rete : SSC Napoli

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Più Cragno che Sigiru, Meret sta già all'Europeo con Donnarumma. ...Lo ha annunciato lasul profilo twitter ufficiale del club. Comments commentsIl sito ufficiale dell'SSC Napoli ricorda la sfida tra Crotone e Napoli per il recupero della 18esima giornata del campionato Primavera. Alle ore 15 sarà ...Paolo Taormina de Il Mattino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Galtier la scelta pr ...