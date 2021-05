“Sarà la prossima corteggiatrice”. Uomini e Donne, Giulia Stabile si presenta in studio. Scoppia la bomba, poi si scopre la verità (Di mercoledì 19 maggio 2021) Amici 20 si è chiusa con la vittoria di Giulia Stabile. La sua passione per la danza ha colpito tutti. E la sua love story con il cantante Sangiovanni ha tenuto incollati i telespettatori. “Sono sempre stata impegnata con la danza e ho una mamma e un papà che mi seguono molto – diceva Giulia al quotidiano La Stampa – Però qua dentro, anche se siamo tanto diversi, tra me e Sangio tante cose ci hanno avvicinato. Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte”. “Ci siamo riconosciuti. Lo avevo notato ai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti”. E ancora: “Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Amici 20 si è chiusa con la vittoria di. La sua passione per la danza ha colpito tutti. E la sua love story con il cantante Sangiovanni ha tenuto incollati i telespettatori. “Sono sempre stata impegnata con la danza e ho una mamma e un papà che mi seguono molto – dicevaal quotidiano La Stampa – Però qua dentro, anche se siamo tanto diversi, tra me e Sangio tante cose ci hanno avvicinato. Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte”. “Ci siamo riconosciuti. Lo avevo notato ai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti”. E ancora: “Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro ...

