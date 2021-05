Rousseau | ecco perché i miei dati appartengono al Movimento o a nessuno

(Di mercoledì 19 maggio 2021) di Giuliano Checchi Sarò breve e conciso. Mi ero iscritto alla piattaformasono un 5stelle. Se non fossi stato un 5s, non mi sarei certo iscritto alla piattaforma. D’altra parte, il5 Stelle è nato sette anni prima della piattaforma. All’indomani della spaccatura dei gruppi parlamentari sulla fiducia al governo Draghi, mi sono cancellato dalla piattaforma. Se i gruppi parlamentari non rispettavano più il responso dello strumento di democrazia partecipativa, dov’era l’utilità dello strumento? Oggi posso dire che ho fatto benissimo a cancellarmi, anche alla luce di quanto sta accadendo.non avrei mai accettato che idi iscritto fossero tenuti in ostaggio. Mi rendo conto che magari è solo un ...

