**Recovery: mission Letta in Ue, vede von der Leyen 'impegno massimo Pd su riforme'** (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Una mission 'a sorpresa' quella del segretario Pd, Enrico Letta, che oggi a Bruxelles ha incontrato la presidente della commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, i commissari Paolo Gentiloni, Valdis Dombrovskis e Nicolas Schmit (che aveva già partecipato all'incontro al Nazareno sul futuro dell'Ue) e il presidente del parlamento europeo, David Sassoli. Una visita per "trasferire l'impegno massimo del Pd a sostegno del governo Draghi e delle riforme chieste dall'Europa, tutte le riforme -sottolineano dal Nazareno- comprese quelle sensibili su giustizia, Pa e riforma fiscale". Non solo. Letta ha anche parlato agli interlocutori di oggi e la stessa Von Der Leyen della clausola di premialità per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Una'a sorpresa' quella del segretario Pd, Enrico, che oggi a Bruxelles ha incontrato la presidente della come Ue, Ursula Von Der, i commissari Paolo Gentiloni, Valdis Dombrovskis e Nicolas Schmit (che aveva già partecipato all'incontro al Nazareno sul futuro dell'Ue) e il presidente del parlamento europeo, David Sassoli. Una visita per "trasferire l'del Pd a sostegno del governo Draghi e dellechieste dall'Europa, tutte le-sottolineano dal Nazareno- comprese quelle sensibili su giustizia, Pa e riforma fiscale". Non solo.ha anche parlato agli interlocutori di oggi e la stessa Von Derdella clausola di premialità per ...

