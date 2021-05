Questo video non mostra delle vittime palestinesi, è stato girato in Egitto nel 2013 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 19 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un video pubblicato il giorno precedente su Facebook che ritrae alcuni presunti cadaveri avvolti in teli bianchi e circondati da una folla. Il filmato dura in tutto poco meno di due minuti e mostra come alcune delle persone che dovrebbero essere decedute, si muovano in realtà sotto il telo. Il video è accompagnato da un commento in bengalese, scritto dall’autore del post, che recita: «Chi è stato martirizzato da vivo otterrà comunque il paradiso?». L’utente che ha segnalato il contenuto ci chiede di verificare se il video sia stato girato a Gaza e se ritragga presunte vittime palestinesi. Si tratta di una notizia ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 19 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare unpubblicato il giorno precedente su Facebook che ritrae alcuni presunti cadaveri avvolti in teli bianchi e circondati da una folla. Il filmato dura in tutto poco meno di due minuti ecome alcunepersone che dovrebbero essere decedute, si muovano in realtà sotto il telo. Ilè accompagnato da un commento in bengalese, scritto dall’autore del post, che recita: «Chi èmartirizzato da vivo otterrà comunque il paradiso?». L’utente che ha segnalato il contenuto ci chiede di verificare se ilsiaa Gaza e se ritragga presunte. Si tratta di una notizia ...

