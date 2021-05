Prima semifinale dell’Eurovision: i promossi e i bocciati (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 10 i Paesi usciti vincitori dalla Prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam. Chi supera la Prima semifinale dell’Eurovision? I 10 Paesi che accedono alla finale del 22 maggio sono Israele, Norvegia, Svezia, Russia, Azerbaigian, Malta, Lituania, Cipro, Belgio e Ucraina. La giuria si esprime così e lascia indietro alcuni ottimi artisti che, forse, non danno il massimo in termini di performance canore. Tra quelli che non passano il turno troviamo Roxen, per la Romania. La giovanissima cantante, classe 2000, si esprime tutto sommato bene. Qualche imprecisione vocale di troppo la penalizza, ma la coreografia e il brano sono di tutto rispetto. Roxen emerge dalla nebbia, circondata da ballerini che con lei interagiscono nel corso della performance. Tutta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 10 i Paesi usciti vincitori dallaSong Contest 2021 di Rotterdam. Chi supera la? I 10 Paesi che accedono alla finale del 22 maggio sono Israele, Norvegia, Svezia, Russia, Azerbaigian, Malta, Lituania, Cipro, Belgio e Ucraina. La giuria si esprime così e lascia indietro alcuni ottimi artisti che, forse, non danno il massimo in termini di performance canore. Tra quelli che non passano il turno troviamo Roxen, per la Romania. La giovanissima cantante, classe 2000, si esprime tutto sommato bene. Qualche imprecisione vocale di troppo la penalizza, ma la coreografia e il brano sono di tutto rispetto. Roxen emerge dalla nebbia, circondata da ballerini che con lei interagiscono nel corso della performance. Tutta ...

