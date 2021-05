No, non sono tutti uguali: i responsabili del vitalizio a Formigoni sono sempre in fondo a destra (Di mercoledì 19 maggio 2021) Quando leggi che Roberto Formigoni, alias il Celeste, l’ex senatore, l’ex Presidente di Regione Lombardia, si è visto restituire dal Consiglio di Garanzia del Senato – ora definitivamente – il vitalizio da senatore, nonostante una condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione, la prima reazione è quella più ovvia, di pancia, quasi un riflesso condizionato: disgusto, ribrezzo. Ce n’è, però, una seconda, più sottile, più ragionata, più meditata, che non affonda nelle viscere, ma non per questo è meno violenta: la nitida sensazione che questo voto segnerà indelebilmente una frattura non più sanabile tra la credibilità della politica e chi in questi anni le ha dichiarato guerra. Tra casta e anticasta. Perché anche per chi come me ha sempre difeso le istituzioni da quello che riteneva una gogna populista, un fervore acritico, una rabbia cieca ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Quando leggi che Roberto, alias il Celeste, l’ex senatore, l’ex Presidente di Regione Lombardia, si è visto restituire dal Consiglio di Garanzia del Senato – ora definitivamente – ilda senatore, nonostante una condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione, la prima reazione è quella più ovvia, di pancia, quasi un riflesso condizionato: disgusto, ribrezzo. Ce n’è, però, una seconda, più sottile, più ragionata, più meditata, che non affonda nelle viscere, ma non per questo è meno violenta: la nitida sensazione che questo voto segnerà indelebilmente una frattura non più sanabile tra la credibilità della politica e chi in questi anni le ha dichiarato guerra. Tra casta e anticasta. Perché anche per chi come me hadifeso le istituzioni da quello che riteneva una gogna populista, un fervore acritico, una rabbia cieca ...

