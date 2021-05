Napoli, per Koulibaly personalizzato in campo: Lobotka in gruppo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Verona, ultima giornata di campionato in programma domenica allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una prima fase di torello e riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazione di passing drill e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Koulibaly ha svolto lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo. Lobotka ha svolto intera seduta in gruppo. Palestra per Ghoulam. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilal Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Verona, ultima giornata di campionato in programma domenica allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra si è allenata sul1 iniziando la seduta con una prima fase di torello e riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazione di passing drill e lavoro tattico. Chiusura con partitina aridotto.ha svolto lavoro in palestra e allenamentoinha svolto intera seduta in. Palestra per Ghoulam. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

fattoquotidiano : È scattata l’ispezione del server di Napoli della Rcs, cioè la società che ha fornito ai magistrati gli apparati e… - SiavoushF : @officialmaz Se l'arbitro avesse fatto il suo lavoro il Milan avrebbe potuto preparare una partita diversa, giocand… - fattoquotidiano : Napoli, l’ex ministro Manfredi non si candida a sindaco: “Situazione economica drammatica”. Conte: “Lavoriamo con P… - Mariolino1993 : Vi sto seguendo su #eurosportciclismo mentre attraverso l'Umbria in Flixbus da Napoli. Domani sarò sul Monte Morell… - Alessandroasr17 : RT @InsiderLazio: ????CLAMOROSO???? #Lotito in prima persona è in trattativa avanzata con il procuratore Vincenzo Pisacane non solo per #Dambro… -