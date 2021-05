Mattarella non si può fidare di nessuno: a preoccuparlo ora è il PD (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell’ultimo anno del suo mandato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sta scontrando con delle difficoltà che mai, probabilmente, avrebbe pensato di dover gestire. Prima la pandemia, poi il piano di rilancio del Paese. Il tutto condito da una continua guerra tra partiti, soprattutto tra quelli della maggioranza. Questa volta, però, non è solamente la Lega a far dormire sonni poco tranquilli a Mattarella: le sue giornate, infatti, sono rese turbolente anche da Enrico Letta e il PD. Mattarella PD, ora a preoccupare è Enrico Letta Uomo di sostanza, sempre in grado di dare la giusta sicurezza al Paese: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è così. Negli ultimi mesi, però, ha dovuto ricoprire anche il ruolo di professore, dovendo spesso “sgridare” i leader e i loro partiti che, nonostante la ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell’ultimo anno del suo mandato il presidente della Repubblica Sergiosi sta scontrando con delle difficoltà che mai, probabilmente, avrebbe pensato di dover gestire. Prima la pandemia, poi il piano di rilancio del Paese. Il tutto condito da una continua guerra tra partiti, soprattutto tra quelli della maggioranza. Questa volta, però, non è solamente la Lega a far dormire sonni poco tranquilli a: le sue giornate, infatti, sono rese turbolente anche da Enrico Letta e il PD.PD, ora a preoccupare è Enrico Letta Uomo di sostanza, sempre in grado di dare la giusta sicurezza al Paese: il presidente della Repubblica Sergioè così. Negli ultimi mesi, però, ha dovuto ricoprire anche il ruolo di professore, dovendo spesso “sgridare” i leader e i loro partiti che, nonostante la ...

