LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Paltrinieri d’argento, Acerenza di bronzo nei 1500! (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20: C’è ancora Italia! Miressi ci prova nei 100 stile libero a caccia del bis. Al via nella finale più attesa: Popovici (Rou), Grousset (Fra), Kolesnikov (Rus), Miressi (Ita), Minakov (Rus), Nemeth (Hun), Mityukov (Rus), Dean (Gbr) 18.18: Prova d’orgoglio di un Paltrinieri che non poteva essere al meglio dopo le fatiche dei giorni scorsi. Vittoria per Romanchuk che chiude in 14’39?89, seconda piazza per Paltrinieri in 14’42?91, terzo posto per Domenico Acerenza, per la prima volta sul podio in piscina, con 14’54?36 18.17: Romanchuk vince l’oro, ma Paltrinieri E’ d’argentoOOOOOOOOOOO, Acerenza E’ DI bronzoOOOOOOOOOOO 18.16: Romanchuk ha l’oro in tasca, Paltrinieri è secondo a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20: C’è ancora Italia! Miressi ci prova nei 100 stile libero a caccia del bis. Al via nella finale più attesa: Popovici (Rou), Grousset (Fra), Kolesnikov (Rus), Miressi (Ita), Minakov (Rus), Nemeth (Hun), Mityukov (Rus), Dean (Gbr) 18.18: Prova d’orgoglio di unche non poteva essere al meglio dopo le fatiche dei giorni scorsi. Vittoria per Romanchuk che chiude in 14’39?89, seconda piazza perin 14’42?91, terzo posto per Domenico, per la prima volta sul podio in piscina, con 14’54?36 18.17: Romanchuk vince l’oro, maE’OOOOOOOOOOO,E’ DIOOOOOOOOOOO 18.16: Romanchuk ha l’oro in tasca,è secondo a ...

