Le possibilità associate a Bitcoin sono | quasi | illimitate

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021)è una sorta di valuta digitale che viene accettata su internet e anche in molti luoghi fisici. Non per nulla, già molte piccole e grandi imprese ora accettano. Ad esempio, diversi punti vendita, incoraggiano le persone a utilizzareper il pagamento offrendo uno sconto del 10% su queste transazioni. Inoltre, WordPress, che offre siti Web di blog gratuiti e a pagamento, accettadal 2012. Il potenziale che offre ilè, quindi, enorme. In effetti, i problemi che promette di risolvere posessere di natura fondamentale e, di conseguenza, avere un grande impatto sui problemi di cambio valutario. Consideriamo uno scenario ipotetico, ovvero seun giorno diventasse la valuta più utilizzata al mondo nel mercato finanziario. ...