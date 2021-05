Lazio, dopo le polemiche ritirate le linee guida per le scuole su “benessere di bambini e adolescenti con varianza di genere” (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ scontro tra l’ufficio scolastico regionale del Lazio e le associazioni cattoliche dei genitori sostenute dal sotto segretario all’Istruzione della Lega, Rossano Sasso. A creare un corto circuito tra gli uffici del dirigente Rocco Pinneri e quelli di viale Trastevere è stata la trasmissione agli istituti di dieci pagine elaborate dall’azienda ospedaliera “San Camillo” dal titolo “linee guida strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere”. Un invio prontamente annullato dal dirigente dell’Usr Rocco Pinneri che a meno di 24 ore dalla diffusione della nota ha scritto una nuova circolare ai presidi precisando che “il documento è ritirato e il corso di formazione è sospeso”. A convincere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ scontro tra l’ufficio scolastico regionale dele le associazioni cattoliche dei genitori sostenute dal sotto segretario all’Istruzione della Lega, Rossano Sasso. A creare un corto circuito tra gli uffici del dirigente Rocco Pinneri e quelli di viale Trastevere è stata la trasmissione agli istituti di dieci pagine elaborate dall’azienda ospedaliera “San Camillo” dal titolo “strategie di intervento e promozione deldeie deglicondi”. Un invio prontamente annullato dal dirigente dell’Usr Rocco Pinneri che a meno di 24 ore dalla diffusione della nota ha scritto una nuova circolare ai presidi precisando che “il documento è ritirato e il corso di formazione è sospeso”. A convincere il ...

