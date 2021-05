“La regina è distrutta”. Un altro lutto dopo la morte del marito Filippo. Elisabetta costretta ad affrontare una dolorosa perdita (Di mercoledì 19 maggio 2021) regina Elisabetta cade nuovamente nello sconforto. Da quanto si apprende sui tabloid inglesi, la sovrana sta vivendo un altro delicato momento. Reduce dalla morte del Principe Filippo, la regina Elisabetta sta affrontando un altro lutto. Un fonte al castello di Windsor ha detto al giornale che “tutte le persone coinvolte sono preoccupate, perché questo succede così poco tempo dopo la morte del marito”. A legarla a Fergus, il ricordo del marito. Si tratta di uno dei due cuccioli di razza corgi regalati dal principe Andrea durante la malattia di Filippo. Le attenzioni e l’amore da riversare nel piccolo cucciolo di nome Fergus avrebbero aiutato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)cade nuovamente nello sconforto. Da quanto si apprende sui tabloid inglesi, la sovrana sta vivendo undelicato momento. Reduce dalladel Principe, lasta affrontando un. Un fonte al castello di Windsor ha detto al giornale che “tutte le persone coinvolte sono preoccupate, perché questo succede così poco tempoladel”. A legarla a Fergus, il ricordo del. Si tratta di uno dei due cuccioli di razza corgi regalati dal principe Andrea durante la malattia di. Le attenzioni e l’amore da riversare nel piccolo cucciolo di nome Fergus avrebbero aiutato la ...

