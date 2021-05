In memoria di Vittorio Di Simone (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tre mesi fa veniva a mancare il nostro amico Cavaliere del lavoro Vittorio Di Simone e voglio ricordarlo per un doveroso rispetto alla nostra amicizia e per l’intero suo operato nel nostro settore. Vittorio è stato componente dell’ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato campano, presidente della Commissione Provinciale della Confartigianato e consigliere della Camera di commercio di Napoli nonché un imprenditore di successo che da sempre si è disrtinto per le sue grandi doti professionali e umane. Con Vittorio ho tanti ricordi in terra del Sol Levante: dagli acquisti di materie prime come il corallo, alla vendita dei cammei; negli Usa stessa cosa, dagli acquisti delle conchiglie caraibiche alle vendite dei nostri manufatti presso numerosi grandi magazzini della grande distribuzione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tre mesi fa veniva a mancare il nostro amico Cavaliere del lavoroDie voglio ricordarlo per un doveroso rispetto alla nostra amicizia e per l’intero suo operato nel nostro settore.è stato componente dell’ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato campano, presidente della Commissione Provinciale della Confartigianato e consigliere della Camera di commercio di Napoli nonché un imprenditore di successo che da sempre si è disrtinto per le sue grandi doti professionali e umane. Conho tanti ricordi in terra del Sol Levante: dagli acquisti di materie prime come il corallo, alla vendita dei cammei; negli Usa stessa cosa, dagli acquisti delle conchiglie caraibiche alle vendite dei nostri manufatti presso numerosi grandi magazzini della grande distribuzione ...

