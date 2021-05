Governo Draghi, sempre dalla parte dei ricchi e dei potenti (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Draghi è Grande e Lilli Gruber è il suo Profeta”, tuona dal minareto de la Sette la muezzin altoatesina, in trans alla notizia che “il Misericordioso” si è tagliato lo stipendio da Primo Ministro del Governo dei Migliori. E all’apologeta non passa neppure per l’anticamera del cervello trattarsi di una mossa studiata a tavolino (e non si sa con quale impatto) per invertire la caduta libera in quanto a popolarità del Sommo, il Mario Akbar alla guida del Governo dei migliori. Colui che avrebbe infuso un’anima nell’azione di Governo e trasformato i confusi brogliacci sul Next Generation, lasciati in eredità dai precessori, in una scintillante summa di sapore rooseveltiano per la rifondazione civile ed economica del Paese. Nulla di tutto ciò si è verificato, mentre l’operazione che ha portato il “rieccolo” venduto come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “è Grande e Lilli Gruber è il suo Profeta”, tuona dal minareto de la Sette la muezzin altoatesina, in trans alla notizia che “il Misericordioso” si è tagliato lo stipendio da Primo Ministro deldei Migliori. E all’apologeta non passa neppure per l’anticamera del cervello trattarsi di una mossa studiata a tavolino (e non si sa con quale impatto) per invertire la caduta libera in quanto a popolarità del Sommo, il Mario Akbar alla guida deldei migliori. Colui che avrebbe infuso un’anima nell’azione die trasformato i confusi brogliacci sul Next Generation, lasciati in eredità dai precessori, in una scintillante summa di sapore rooseveltiano per la rifondazione civile ed economica del Paese. Nulla di tutto ciò si è verificato, mentre l’operazione che ha portato il “rieccolo” venduto come ...

Advertising

raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - marcodimaio : Il Governo si appresta a modificare il #coprifuoco e in poche settimane verrà eliminato. Riapriranno presto ristora… - renatobrunetta : Presto ci sarà un portale di #reclutamento per figure professionali individuate su piattaforme fornite dagli ordini… - mauriziosantin : RT @Ettore_Rosato: La mia intervista a Il Monito a cura di @staplica - Majden3 : RT @RenatoSouvarine: Buongiorno. Il rompicoglioni é arrivato. Favorisco per quelli affetti da #MaleScordone, il grafico dello spread degli… -