Giulia Stabile racconta cosa comprerà con i soldi che ha vinto ad Amici

Leggi su biccy

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Domenica scorsahala ventesima edizione di. La giovane ballerina si è portata a casa circa 200.000€ in gettoni d’oro e Azzurra Della Penna per Chi le ha chiestofarà con questi. Una macchina? Una casetta? No, la lavastoviglie per la mamma e gli studi, ecco come l’ex alunna diha intenzione di spendere ivinti. “farò con iche ho appena? Prima di tutto non voglio assolutamente fare stupidaggini. Voglio usarli per continuare a studiare. Sono ancora giovane ed ho una strada lunga, lunghissima davanti. Quello che è certo è che comprerò appena posso la lavastoviglie a mia mamma. Perché lei sta sempre a lavare i piatti per tutta la famiglia ...