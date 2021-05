Fuori onda RAI, si discute del fallo su Pessina: “Avete fatto bene a sollevare un po’ di polemiche” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il giornalista di Rai Sport, Bruno Gentili, durante un Fuori onda nel post-partita della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, ha commentato così l’episodio dubbio relativo ad un presunto fallo nell’area di rigore bianconera di Rabiot su Pessina: “Avete fatto bene a sollevare un po’ di polemiche. Per me comunque non era rigore”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il giornalista di Rai Sport, Bruno Gentili, durante unnel post-partita della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, ha commentato così l’episodio dubbio relativo ad un presuntonell’area di rigore bianconera di Rabiot su: “un po’ di. Per me comunque non era rigore”.

