Fiorentina: Gattuso avrebbe detto no all'offerta di Commisso. Ipotesi Fonseca (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà probabilmente rifiutata da Rino Gattuso l'offerta del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. L'allenatore del Napoli, da tempo inseguito o addirittura sognato per la panchina viola, avrebbe, proprio in queste ore, ossia oggi 19 maggio 2021, fatto sapere di averci ripensato. Anche perchè si è riaperta, su scala nazionale, la partita degli allenatori L'articolo proviene da Firenze Post.

