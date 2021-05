FI, Calabria: su fondi bene Governo, per Roma va fatto di più (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Ringrazio il Governo per l’attenzione e la concretezza che ha riservato a Roma, rilevando l’urgenza di maggiori finanziamenti e accogliendo la mia proposta di istituire un tavolo tecnico tematico presso la Conferenza Stato-Regioni per garantire il coinvolgimento della Città nella fase di attuazione del Pnrr.” “L’attenzione del tutto inadeguata del Piano al ruolo strategico che la Capitale riveste per la nazione non può e non deve portare ad escludere Roma dalla più grande opportunità di rilancio mai conosciuta dall’Italia dal Secondo dopoguerra”. Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, relatrice della pdl costituzionale per i poteri di Roma Capitale, intervenendo in Aula durante il Question Time chiedendo più risorse per la Capitale. “Per Roma è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021)– “Ringrazio ilper l’attenzione e la concretezza che ha riservato a, rilevando l’urgenza di maggiori finanziamenti e accogliendo la mia proposta di istituire un tavolo tecnico tematico presso la Conferenza Stato-Regioni per garantire il coinvolgimento della Città nella fase di attuazione del Pnrr.” “L’attenzione del tutto inadeguata del Piano al ruolo strategico che la Capitale riveste per la nazione non può e non deve portare ad escluderedalla più grande opportunità di rilancio mai conosciuta dall’Italia dal Secondo dopoguerra”. Così la deputata di Forza Italia Annagrazia, relatrice della pdl costituzionale per i poteri diCapitale, intervenendo in Aula durante il Question Time chiedendo più risorse per la Capitale. “Perè ...

