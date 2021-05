F1, Fernando Alonso: “A Monaco proveremo a lottare con Ferrari e McLaren” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fernando Alonso dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con la chiara intenzione di fare bene sul palcoscenico più affascinante e glamour, laddove ha vinto due volte in carriera e dove spera di avere conferme importanti da una Alpine che, per quanto visto nelle ultime uscite, sembra una monoposto in crescita e pronta ad inserirsi subito a ridosso delle big. Unico aspetto ancora da migliorare, per il due volte campione del mondo, il fatto che il suo compagno di scuderia Esteban Ocon, continui a precederlo al traguardo. Un aspetto che, sicuramente, non sarà passato inosservato per l’ex pilota di McLaren e Ferrari. Per il momento Fernando Alonso pensa al presente, ovvero al via del fine settimana ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021)dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con la chiara intenzione di fare bene sul palcoscenico più affascinante e glamour, laddove ha vinto due volte in carriera e dove spera di avere conferme importanti da una Alpine che, per quanto visto nelle ultime uscite, sembra una monoposto in crescita e pronta ad inserirsi subito a ridosso delle big. Unico aspetto ancora da migliorare, per il due volte campione del mondo, il fatto che il suo compagno di scuderia Esteban Ocon, continui a precederlo al traguardo. Un aspetto che, sicuramente, non sarà passato inosservato per l’ex pilota di. Per il momentopensa al presente, ovvero al via del fine settimana ...

Advertising

OA_Sport : #F1, Fernando #Alonso: “Nel #MonacoGP proveremo a lottare con #Ferrari e #McLaren” - dinoadduci : GP Monaco, Alonso si rilassa con l'Aprilia RS660 sulle strade del Principato - Formula1Predic1 : @KeiraMeganF1 Using my @: F - Fernando Alonso O - Olivier Panis R - Ralf Schumacher M - Michael Schumacher U - Um… - Formula1Predic1 : @SpreadF1Love Using my @: F - Fernando Alonso O - Olivier Panis R - Ralf Schumacher M - Michael Schumacher U - Um… - tamtam_net : 1/18 Alpine A521 No.14 Alpine F1 Team Bahrain GP 2021 Fernando Alonso -