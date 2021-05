Diletta Leotta in imbarazzo | il bacio rubato di Can Yaman!

Leggi su donnaglamour

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In diretta social con i fanè stata sorpresa dal fidanzato Can Yaman, che l’ha baciata sulle labbra. Mentre si stava sistemando trucco e capelli a favore di telecameraè stata sorpresa dal fidanzato Can Yaman, che le ha stampato un appassionatosulle labbra. Dopo aver smentito le voci riguardanti la loro liaison (che secondo un’ipotesi in circolazione sarebbe stata costruita al fine di far loro ottenere visibilità) i due si sono mostrati più felici ed uniti che mai. Fonte Foto: https://www.instagram.com//?hl=ite Can Yaman: ilTutto scorre liscio come l’olio trae Can ...