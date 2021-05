Demi Lovato: sono di genere non binario, non sono né 'lui' né 'lei', chiamatemi 'loro' (Di mercoledì 19 maggio 2021) La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non - binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome "voi" o "loro". In un video e un messaggio Twitter rivolto ai fan ha spiegato di essere ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 maggio 2021) La cantanteha rivelato di essere non - binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome "voi" o "". In un video e un messaggio Twitter rivolto ai fan ha spiegato di essere ...

