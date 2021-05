Dario Hubner, il siparietto con Ancelotti e la bestemmia all’ultima partita. Grappa, sigarette e videoclip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Capace di segnare con regolarità in ogni categoria e unico giocatore insieme a Igor Protti ad aver vinto la classifica dei cannonieri di serie A, B e C1 rispettivamente con Piacenza, Cesena e Fano. Dario Hubner è stato un mito per molte generazioni, quello che si definisce un attaccante di culto. E dire che nel calcio che conta ci è arrivato tardi, a 20 anni. Prima faceva il carpentiere. Sembrava destinato ad essere quello che viene definito “bomber di provincia”. Lo notano gli osservatori della Euromobil Pievigina, che lo portano a giocare in Interregionale, dove la paga è poco più che un rimborso spese per la benzina del tragitto da casa al campo. Dopo i 10 gol alla prima stagione gli viene proposto di fare del calcio un mestiere. Hubner ci pensa perché sarebbe un salto nel vuoto, mentre il carpentiere è un mestiere sicuro. Poi ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Capace di segnare con regolarità in ogni categoria e unico giocatore insieme a Igor Protti ad aver vinto la classifica dei cannonieri di serie A, B e C1 rispettivamente con Piacenza, Cesena e Fano.è stato un mito per molte generazioni, quello che si definisce un attaccante di culto. E dire che nel calcio che conta ci è arrivato tardi, a 20 anni. Prima faceva il carpentiere. Sembrava destinato ad essere quello che viene definito “bomber di provincia”. Lo notano gli osservatori della Euromobil Pievigina, che lo portano a giocare in Interregionale, dove la paga è poco più che un rimborso spese per la benzina del tragitto da casa al campo. Dopo i 10 gol alla prima stagione gli viene proposto di fare del calcio un mestiere.ci pensa perché sarebbe un salto nel vuoto, mentre il carpentiere è un mestiere sicuro. Poi ...

Sportellate_it : Un estratto della lunghissima chiacchierata di un anno fa tra i ragazzi di “Esperanto Sportivo” ed il re dei bomber… - _piero19 : Stanotte ho sognato la presentazione di Dario Hubner come nuovo allenatore della Juventus F.C. ...No ma tutto ok, sto bene. - _esegesi_ : @dbollini Vero! A me è venuto in mente solo il più recente Dario Hubner. -