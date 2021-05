Cristiano Ronaldo recordman: ha vinto tutto in Italia, Spagna e Inghilterra (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cristiano Ronaldo recordman: altro traguardo raggiunto. Non ci era ancora riuscito da quando veste la maglia della Juventus Altro trofeo messo in bacheca da Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha sollevato al cielo la Coppa Italia nella notte del Mapei Stadium, con il 2-1 firmato Kulusevski-Chiesa che ha consegnato il secondo titolo stagionale alla squadra di Andrea Pirlo. È la prima Coppa Italia vinta da Ronaldo. Mancava soltanto questo titolo al fuoriclasse portoghese in carriera, ed ora ha messo in bacheca anche questo trofeo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021): altro traguardo raggiunto. Non ci era ancora riuscito da quando veste la maglia della Juventus Altro trofeo messo in bacheca da. Il portoghese ha sollevato al cielo la Coppanella notte del Mapei Stadium, con il 2-1 firmato Kulusevski-Chiesa che ha consegnato il secondo titolo stagionale alla squadra di Andrea Pirlo. È la prima Coppavinta da. Mancava soltanto questo titolo al fuoriclasse portoghese in carriera, ed ora ha messo in bacheca anche questo trofeo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

