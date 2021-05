Cina | oscilla un grattacielo a Shenzhen ed è paura

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Attimi diieri pomeriggio in, a, dove unha iniziato are improvvisamente e in assenza di terremoto. Ilcostruito nel 2000 è situato nel quartiere Futian della metropoli di Guangdong. La struttura è alta 356 metri ed è la 72esima al mondo per altezza. Completata all’inzio del nuovo millennio, la torre si trova nel quartiere Futian e ospita un importante mercato dell’elettronica e vari uffici nel centro di una delle città cinesi in più rapida crescita. Gli standard di costruzione scadenti sono spesso imputabili alla corruzione di esponenti politici, come sottolineato dall’inchiesta sulla caduta dell’hotel quarantena avvenuta nel marzo 2020. L’evacuazione e i controlli Tutte le persone presenti nella struttura sono state fatte ...