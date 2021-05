Caso Sea Watch, la decisione del Gip su Carola Rackete (Di mercoledì 19 maggio 2021) Caso Sea Watch, archiviata l’inchiesta su Carola Rackete. Il Gip ha accettato la richiesta della Procura di Agrigento. AGRIGENTO – Caso Sea Watch, archiviata l’inchiesta su Carola Rackete. Il Gip di Agrigento ha accettato la richiesta della Procura di Agrigento di chiudere senza processo il fascicolo riguardante l’ex comandante della Ong, arrestata per resistenza e violenza contro una nave da guerra. Il pm Luigi Patronaggio aveva chiesto al Gip Alessandra Vella di non mandare sul banco degli imputati la giovane capitana. Da qui la decisione di archiviare la posizione e di chiudere definitivamente una parte di questa vicenda. La posizione della Procura La Procura non ha mai cambiato la propria posizione sulla vicenda ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021)Sea, archiviata l’inchiesta su. Il Gip ha accettato la richiesta della Procura di Agrigento. AGRIGENTO –Sea, archiviata l’inchiesta su. Il Gip di Agrigento ha accettato la richiesta della Procura di Agrigento di chiudere senza processo il fascicolo riguardante l’ex comandante della Ong, arrestata per resistenza e violenza contro una nave da guerra. Il pm Luigi Patronaggio aveva chiesto al Gip Alessandra Vella di non mandare sul banco degli imputati la giovane capitana. Da qui ladi archiviare la posizione e di chiudere definitivamente una parte di questa vicenda. La posizione della Procura La Procura non ha mai cambiato la propria posizione sulla vicenda ...

