Caserta in ansia per Nicola | è scomparso e non si hanno più sue notizie

(Di mercoledì 19 maggio 2021). Non sipiùdiDi Matteo. Il giovane si è allontanato da casa da qualche ora senza dareai genitori.Di Matteo A lanciare l’allarme la madre del giovane che chiarisce che il ragazzo soffre purtroppo di depressione. La donna, residente ae docente in un L'articolo Teleclubitaliada Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caserta ansia

Teleclubitalia

Nasce a Napoli il 12 aprile del 1995, cresce a, studia al liceo linguistico e poi ... ci racconti le emozioni del "primo giorno di scuola"? Stavo morendo dall'. Ma ancora prima di quello, ...Quell'di costruzione non trova alcun rispecchiamento nel documento della Regione Campania che assume la fascia costiera e metropolitana di Napoli,e Salerno come cardine e pone l'...CASERTA – Ansia nel casertano per Nicola Di Matteo, giovane che si è allontanato da casa senza dare più sue notizie. Il giovane soffre di depressione ed i familiari sono molto preoccupati per le sue c ...Non accetta la fine della relazione con l'ex compagna e inizia a pedinarla minacciandola e tempestandola di messaggi ...