Bonus vacanze? Perfetto per le famiglie, inutile per i giovani. E attenzione ai «furbetti»

I ragazzi non vedono l'ora di andare in vacanza, nonostante il Covid, ma dovranno farlo, nella stragrande maggioranza dei casi, a proprie spese. Altro che Bonus vacanze. L'incentivo offerto dal governo, infatti, rischia di avvantaggiare solo le famiglie, non i più giovani che difficilmente scelgono di alloggiare in hotel o prenotano in agenzie di viaggio o tour operator, tra i luoghi in cui – secondo le ultime indiscrezioni sul nuovo decreto che Open è in grado di confermare – il Bonus vacanze potrà essere speso. Non vale per i viaggi all'estero Il Bonus andrà da 150 euro per i single a 300 delle coppie fino a 500 euro delle famiglie con tre o più persone: l'80 per cento non è altro che uno sconto immediato, il restante 20 per cento una ...

