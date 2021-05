Biden chiama Netanyahu | ' Arrivare al cessate il fuoco'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Si lavora ad una tregua per porre fine alle violenze in Medioriente costate fino ad ora 12 vite in Israele, 213 tra cui 61 bambini a Gaza e 23 in Cisgiordania. Gli Stati Uniti, dopo giorni d'Inferno a ...

Questo è il messaggio che il presidente americano Joeha trasmesso in una telefonata con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, la quarta da quando è iniziata la crisi con Gaza. ..., al contrario, probabilmente preferirebbe non avere Netanyahu e mantenere Abu Mazen come interlocutore, ma dovrà attendere, il falco della destra è saldamente al comando delle operazioni e non ...Si lavora ad una tregua per porre fine alle violenze in Medioriente costate fino ad ora 12 vite in Israele, 213 tra cui 61 bambini a Gaza e 23 in Cisgiordania. Gli Stati Uniti, dopo giorni d'Inferno a ...Il premier israeliano Benjamin Netanyahu fa orecchie da mercante al richiamo di Joe Biden e non ferma la rappresaglia su Gaza. Seconda settimana di guerra. Respinto l'appello al cessate il fuoco del s ...