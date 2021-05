Bce | Npl scesi nonostante pandemia | ma aumentano prestiti a rischio**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) -la"è stata mantenuta la qualità degli asset bancari, ma il rischio di credito potrebbe concretizzarsi con un certo ritardo, il che implica la necessità di maggiori accantonamenti per perdite su. Sono necessarie soluzioni efficaci per gli NPL e il pieno utilizzo delle riserve di capitale disponibili per supportare la ripresa". Lo scrive la Bce nel Rapporto sulla Stabilità Finanziaria in cui segnala come il peso dei crediti deteriorati (Npl) nelle banche dell'area dell'euro è sceso ancora al 2,7% nel quarto trimestre del 2020, riflettendo principalmente la cessione di attività legate agli Npl". Non solo "le banche dei paesi più colpiti dalle crisi precedenti (Cipro, Grecia, Italia e Portogallo) sono riuscite a continuare a ridurre i loro rapporti di crediti deteriorati fino a 9 ...