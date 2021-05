Battiato, parla il fratello: “Si è spento lentamente e senza accorgersene” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il fratello di Franco Battiato ha raccontato gli ultimi giorni di vita del cantante, scomparso a 76 anni dopo aver detto addio dalle scene. Franco Battiato si è spento nella sua casa di Milo a 76 anni il 18 maggio 2021. Accanto a lui sono rimasti gli affetti più cari di sempre che, fino alla fine, hanno cercato di proteggerne la riservatezza. Tra questi vi è anche il fratello del Maestro, Michele Battiato, che al Corriere della Sera ha raccontato gli ultimi giorni di vita del cantautore, allontanatosi dalle scene da circa 2 anni. “Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildi Francoha raccontato gli ultimi giorni di vita del cantante, scomparso a 76 anni dopo aver detto addio dalle scene. Francosi ènella sua casa di Milo a 76 anni il 18 maggio 2021. Accanto a lui sono rimasti gli affetti più cari di sempre che, fino alla fine, hanno cercato di proteggerne la riservatezza. Tra questi vi è anche ildel Maestro, Michele, che al Corriere della Sera ha raccontato gli ultimi giorni di vita del cantautore, allontanatosi dalle scene da circa 2 anni. “Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ...

