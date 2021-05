Atalanta Juventus Live 0 - 0: passati i primi 10 minuti (Di mercoledì 19 maggio 2021) La cronaca 23' Accelerazione fulminea sulla fascia sinistra di Zapata che si libera di Cuadrado ma de Ligt in scivolata gli sradica il pallone. 18' Della battuta si è incaricato lo stesso portoghese ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 maggio 2021) La cronaca 23' Accelerazione fulminea sulla fascia sinistra di Zapata che si libera di Cuadrado ma de Ligt in scivolata gli sradica il pallone. 18' Della battuta si è incaricato lo stesso portoghese ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? In campo così al Mapei Stadium! ?? Here's our #StartingXI to face Juventus! Presented by @Plus500 #AtalantaJuve… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia la finale di #TIMVISIONCUP ???? Un solo obiettivo: ???????????????? ?? #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - SkySport : Atalanta-Juventus 1-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - ggww226 : La differenza tra Atalanta e Juventus? All'Atalanta nessuno regala niente. #Atalanta #AtalantaJuventus #CoppaItalia -